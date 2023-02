Ucraina, Russia: "Da Occidente non ci sono aperture a iniziative di pace"

Peskov: "Difficile sperare in una sorta di reciprocità e in una risposta a tale iniziativa da parte di almeno qualcuno"

Da parte dell'Occidente non c'è alcuna disponibilità o apertura alle iniziative di pace per l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, intervistato da Rossiya 1, commentando la proposta del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko di un incontro a Minsk tra Stati Uniti e Russia.

"Qui è difficile sperare in una sorta di reciprocità e in una risposta a tale iniziativa da parte di almeno qualcuno dell'Occidente - ha affermato Peskov - E abbiamo sentito dichiarazioni da Washington che il presidente americano Joe Biden, ovviamente, non farà altre tappe oltre alla Polonia. Pertanto, finora non c'è disponibilità o apertura da parte dell'Occidente collettivo per le iniziative di pace".