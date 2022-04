Ucraina, Cremlino: oggi colloquio tra Putin e Michel

Il presidente russo, Vladimir Putin, oggi avrà un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che due giorni fa si è recato in visita a Kiev. Lo ha annunciato durante un punto stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo cui Putin nelle prossime ore parteciperà anche a una riunione del Consiglio di sicurezza della Federazione russa.

Un colloquio che avverrà dopo che Michel nella conferenza stampa da Kiev ha affermato: "Vogliamo la vittoria dell’Ucraina" nella guerra con la Russia e "siamo determinati a fare tutto quello che possiamo per sostenere il Paese". Parole poi ridimensionate ieri dal portavoce della Commissione Ue che ha chiarito che l'Unione europea non è "in guerra con nessuno" ma che potrebbero comunque avere un peso.