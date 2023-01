Ucraina, Crosetto: "Sistema antimissile Italia? Aiuti in via di definizione"

"Ho letto ricostruzioni giornalistiche, sul tema Samp-t, totalmente inventate. Il Governo non ha ricevuto alcuna pressione da nessuno, in relazione agli aiuti all’Ucraina. Tantomeno dagli Stati Uniti". E' quanto precisa all'Adnkronos il ministro della Difesa Guido Crosetto, in merito alle notizie secondo cui il governo avrebbe deciso di trasferire a Kiev una batteria del sistema antimissile Samp-T.

"Nella telefonata odierna con il collega Austin si è parlato del sistema che l’Italia fornirà per sostituire la batteria americana in Slovacchia", sottolinea ancora Crosetto, ricordando che "il pacchetto di aiuti per l’Ucraina è in fase di definizione, al ministero della Difesa italiano, in relazione alle richieste pervenute in questi mesi ed alle possibilità concrete di fornite materiali efficienti ed in tempi rapidi". "Il tutto - ribadisce - senza pressione alcuna, anche perché partner e Kiev sono molto contenti della cooperazione con l’Italia".