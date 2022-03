Ucraina: Curcio, crisi richiede risposta corale è coordinata, Dpc al lavoro con Terzo settore

"Stiamo assistendo a una meravigliosa risposta degli italiani, in tanti stanno offrendo beni e ospitalità, questo ci deve rendere orgogliosi del nostro Paese, ma ci impone la necessità di non disperdere questa enorme risorsa". Lo dice il capo del Dipartimento di Protezione civile Fabrizio Curcio all'Adnkronos rispondendo sull'accoglienza dei profughi ucraini.

"Questa crisi richiede una risposta corale e coordinata - aggiunge - proprio per questo, il Dipartimento della Protezione Civile sta lavorando con il mondo del Terzo Settore, al fine di unire esperienze e specificità per rendere l’assistenza dei cittadini ucraini in arrivo, il più attenta possibile".

(di Giorgia Sodaro)