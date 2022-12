Ucraina, da Kiev a Kharkiv: allarmi antiaerei in diverse regioni

Diverse regioni dell'Ucraina sono state svegliate questa mattina dal suono degli allarmi anti aerei. Lo riferiscono le autorità locali, ma non solo. "Non ignorare gli allarmi antiaerei, restate nei rifugi", ha scritto pochi istanti fa Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell'ufficio del presidente ucraino su Telegram. Sempre su Telegram l'amministrazione comunale di Kiev ha invitato gli abitanti della capitale ucraina a recarsi nei rifugi. ''Nella capitale è stato annunciato un allarme antiaereo! Per favore, andate al riparo!'', ha scritto l'amministrazione su Telegram.

Anche Oleg Synegubov, capo dell'amministrazione regionale di Kharkiv, ha avvertito le persone tramite Telegram di rimanere nei rifugi tra gli allarmi dei raid aerei. Sulla stessa linea Vitaliy Bunechko, governatore regionale di Zhytomyr, che ha invitato le persone a rimanere nei rifugi a causa della minaccia di un "massiccio attacco missilistico". Allarmi per i raid aerei sono stati emessi anche per le regioni di Vinnytsia, Chernihiv, Mykolaiv e Kirovohrad.