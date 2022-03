Ucraina, da oggi sul quotidiano 'La Ragione' interviste e commenti a cura del CeSi

A partire da oggi, giovedì 3 marzo, La Ragione - leAli alla libertà, quotidiano d’opinione d’ispirazione liberal-democratica ed europeista, ospiterà commenti e interviste a cura del Centro Studi Internazionali (CeSi), l’istituto di analisi di politica internazionale diretto dal Presidente, Andrea Margelletti.

Primo di una serie di contenuti che seguiranno nei prossimi giorni, nel numero di oggi, l’articolo a firma di Marco Di Liddo, Senior Analyst del CeSi, sul ritorno “all’antica scuola sovietica e alla pioggia di fuoco d’artiglieria sulle città, senza più distinzione tra obiettivi militari e obiettivi civili, con sempre più preoccupante coinvolgimento della popolazione non combattente” da parte di Mosca.

Interviste, analisi e commenti a cura del CeSi saranno disponibili sulla versione cartacea de La Ragione, in edicola dal martedì al sabato, e in versione digital, per sempre gratuitamente su app e sito web www.laragione.eu