Ucraina, da Usa altri 800 milioni in aiuti militari a Kiev

Atteso per oggi l'annuncio del presidente Biden sul nuovo pacchetto

E' atteso per oggi l'annuncio da parte di Joe Biden del nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina che, secondo quanto anticipato dai media americani, sarà di altri 800 milioni di dollari. E' previsto infatti oggi alla Casa Bianca un discorso del presidente per aggiornare gli americani sugli sforzi per assistere il popolo ucraino e presentare i nuovi aiuti, che sono stati finalizzati negli ultimi giorni.

Il nuovo pacchetto arriva una settimana dopo un altro, sempre da 800 milioni di dollari, che comprendeva artiglieria pesante, compresi i primi radar anti-artiglieria consegnati a Kiev dall'inizio dell'invasione russa. L'amministrazione Biden sta lavorando per far arrivare gli aiuti militari a Kiev il più velocemente possibile perché si ritiene che il conflitto sia arrivato ad un punto critico e l'assistenza Usa può fare la differenza di fronte alla nuova offensiva russa nell'Ucraina orientale.

Il nuovo pacchetto di aiuti - che comprende artiglieria pesante e munizioni - porterà il 3,4 miliardi di dollari il totale dell'assistenza militare fornita da Washington a Kiev dall'inizio dell'invasione russa lo scorso 24 febbraio. Nei giorni in cui è stato messo a punto il nuovo pacchetto, Biden ha avuto una video chiamata con gli alleati, lunedì scorso, al termine della quale anche altri Paesi hanno annunciato nuovi invii di armi a Kiev.

E ieri il presidente ha incontrato il capo del Pentagono ed i vertici delle Forze armate Usa che ha ringraziato per il costante il flusso degli aiuti militari all'Ucraina. "Armi e munizioni arrivano ogni giorno e noi vediamo come sono vitali le nostre alleanze in tutto il mondo", ha affermato.

Inoltre, ha sottolineato l'esigenza di avere una posizione strategica "dinamica" dal momento che si è di fronte ad una situazione "che evolve rapidamente". "Vediamo l'esigenza di adattarci come conseguenza del fatto che siamo schierati al fianco dell'Ucraina contro la guerra brutale e ingiustificata di Putin - ha detto - ed io voglio applaudire al lavoro straordinario che state facendo per armare ed equipaggiare i coraggiosi ucraini che difendono la loro nazione".