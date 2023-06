Ucraina, danni a ponte in Crimea: conseguenze per forze Russia

La scorsa settimana le forze ucraine hanno attaccato e danneggiato un ponte tra la regione di Kherson e la Crimea, rallentando la logistica russa. E' quanto emerge dall'aggiornamento quotidiano di intelligence diffuso via Twitter dal ministero della Difesa di Londra mentre prosegue il conflitto in Ucraina dopo l'invasione russa del Paese.

"Alle prime ore del 22 giugno, le Forze Armate ucraine hanno colpito i ponti di Chonhar tra la Crimea e la regione di Kherson occupata dai russi", si legge nella valutazione in cui si sottolinea come "la chiusura temporanea del percorso" abbia costretto i convogli russi a impiegare "almeno il doppio per raggiungere il fronte" in altri modi.

Secondo le notizie riportate, "le autorità russe hanno quasi certamente realizzato un ponte sostitutivo a 24 ore dall'attacco", ma "è altamente probabile che gli attraversamenti siano limitati al solo traffico militare". E, si evidenzia, "la velocità con cui è stato realizzato un passaggio alternativo indica quanto sia vitale questo percorso per gli sforzi militari russi nell'Ucraina occupata".