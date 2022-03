"L’Agenzia per la gestione della zona di esclusione di Chernobyl (Dazv) ha comunicato che uno dei suoi laboratori è stato saccheggiato e la sua strumentazione rubata". Lo fa sapere l'Isin (Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) all'Adnkronos. La Iaea, aggiunge l'Isin, ha valutato che l'evento non pone un significativo rischio radiologico.