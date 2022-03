Ucraina, deputata Kiev: "Embargo Occidente sia totale, misuriamo tempo in bambini morti"

L'embargo sul petrolio ed il gas russo è una misura giusta, ma la proposta che stiamo sentendo dall'Ue, che suggerisce di ridurre gradualmente le importazioni dalla Russia quest'anno, "è inaccettabile" perché una parte continuerà ad essere acquistata da Mosca e "ogni euro inviato in Russia in questo momento verrà utilizzato con un unico scopo. Uccidere gli ucraini. Quindi mi dispiace, ma si sta mettendo un cartellino con il prezzo sulle nostre vite. Non credo che sia questo l'obiettivo della civiltà europea". Inna Sovsun, deputata del Parlamento ucraino per il partito d'opposizione Holos (Voce), non crede siano sufficienti le misure messe in campo da Bruxelles e in un'intervista all'Adnkronos ne spiega i motivi, denuncia gli attacchi contro i civili durante le evacuazioni e sottolinea che i soldati russi "hanno ricevuto l'ordine" di sparare contro la popolazione.

Continuare ad acquistare gas e petrolio russo, seppur in modo ridotto, permetterà alla Russia di fare "ancora un sacco di soldi. Quindi siamo grati per ciò che è stato fatto, ma non è abbastanza per fermare questa terribile guerra in cui ci troviamo", afferma la deputata, la cui foto con il kalashnikov nei primi giorni dell'invasione russa era diventata virale in rete.

"Abbiamo dei dati terribili. Ogni giorno vengono confermati almeno quattro bambini uccisi in Ucraina, ma crediamo che il numero sia più alto perché non abbiamo i dati da diverse città. Ecco, ora moltiplicate i giorni che il mondo tarda a reagire per quattro figli. E' orribile, ma per noi è così: stiamo misurando il tempo con il numero dei nostri figli morti. E per questo che chiediamo all'Occidente un embargo su vasta scala. Ed è per questo che chiediamo una no fly zone in modo da poter cercare di salvare la vita dei civili", dichiara Sovsun.

'i sei corridoi umanitari concordati finora non hanno funzionato'

La deputata conferma che i sei corridoi umanitari concordati da russi e ucraini per evacuare i civili "fino ad oggi non hanno funzionato". A Mariupol, ad esempio, hanno piazzato "mine" lungo il corridoio e "non riesco a immaginare che qualcuno abbia effettivamente eseguito quest'ordine sapendo che ci sarebbero stati dei bambini", ma l'esercito ucraino lo ha saputo in anticipo e ha evitato una tragedia, mentre a Irpin, che è appena a nord-ovest di Kiev ed è "a 20 minuti di auto da casa mia", è "terribile quello che è successo".

"Lì le persone sono state nei rifugi per 10 giorni e tante famiglie hanno cercato di scappare: i russi hanno preparato il corridoio umanitario e poi hanno aperto il fuoco, iniziando a lanciare bombe sulle persone. Ho letto di un uomo che ha visto morire davanti ai suoi occhi i suoi due figli e la moglie - prosegue Sovsun - Non posso provare a immaginare cosa provi perché è troppo doloroso. Due settimane fa aveva una vita, due bambini, un appartamento e ora non ha niente. La sua casa è distrutta. I suoi figli e la moglie sono morti. E non ha un posto dove andare".

Secondo la deputata, i russi non lasciano uscire le persone dalle proprie case a Irpin per un motivo, perché "le usano come scudi. Finché l'esercito ucraino sa che ci sono civili e i russi sono accanto alle case, l'esercito ucraino non aprirà il fuoco". Sovsun parla quindi di un cambio di strategia della Russia: "sappiamo che i soldati hanno ricevuto l'ordine diretto di uccidere i civili. Queste sono le informazioni che abbiamo sentito da alcuni dei russi catturati dall'esercito ucraino. Credo che lo abbiano fatto perché la loro strategia militare non ha funzionato. Non sono riusciti a prendere Kiev né Kharkiv, anche dopo pesanti bombardamenti. E visto che non riescono a vincere contro l'esercito ucraino stanno combattendo contro i civili".

'ogni volta che Putin parla dice bugie'

La deputata commenta quindi le recenti dichiarazioni del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che sembrerebbero aprire a un eventuale negoziato sulle richieste di Putin, ovvero la neutralità dell'Ucraina ed il riconoscimento internazionale di Crimea e Donbass. "Saresti disposto a cedere una qualsiasi parte del tuo Paese se qualcuno avesse iniziato a bombardare la tua città? È inaccettabile", replica secca alla domanda.

Zelensky, spiega, è stato "vago" e più tardi è stato chiarito che il governo è disposto a "parlare dello status specifico di quei territori all'interno di uno Stato ucraino sovrano. Non possiamo dire semplicemente: ok, hai bombardato la nostra città, quindi ora puoi prendere parte della terra. Questo non può essere l'accordo. Così è iniziata la seconda guerra mondiale ed è finita male. Non possiamo permettere a un dittatore di prendere parte del territorio solo perché lo vuole e poi far finta che non andrà oltre. Putin non si fermerà".

La deputata ritiene che non ci sia una soluzione diplomatica a questo problema. "La Russia ci vuole morti e noi vogliamo restare in vita. C'è davvero pochissimo spazio per un compromesso tra queste due posizioni. Quindi non vedo come possiamo negoziare con loro su qualcosa", aggiunge evidenziando anche le "bugie" dette da Putin a proposito degli attacchi contro i civili: "ogni volta che apre bocca dice una bugia. Qualsiasi accordo con Putin sarebbe come fare accordi con Hitler 70 anni fa".

'orgogliosa delle nostre donne, Putin non crede nei diritti umani'

Sovsun prosegue l'intervista rivolgendo un pensiero alle donne ucraine che in questa giornata stanno combattendo nell'esercito o svolgendo un compito umanitario o semplicemente stanno cercando di salvare i loro figli. "Sono così orgogliosa di ognuna di loro, sono così felice di vivere nel mio paese", dice evidenziando che "abbiamo una delle più alte percentuali di donne nell'esercito. E questo è il risultato del lavoro di altre donne. Questo è il Paese che non piace a Putin, perché Putin non crede in nessuna idea progressista, non crede nei diritti umani e nella dignità umana".

"Ho parlato con alcune donne che hanno lasciato il Paese e dicono di sentirsi in colpa perché se ne sono andate. Non dovrebbero, prendersi cura di un figlio è la cosa più naturale da fare. Questa è stata la prima cosa di cui ho dovuto occuparmi quando ho sentito le bombe esplodere a Kiev, ho dovuto chiamare il padre di mio figlio e dirgli che doveva metterlo in salvo. Io non potevo farlo perché sono un membro del parlamento, devo restare a Kiev".

"Ma il mio cuore - conclude - è soprattutto con quei genitori che si nascondono ancora nei rifugi come a Mariupol. Ho letto questa storia oggi di una bambina di sei anni che è morta per disidratazione e ho solo cercato di immaginare cosa stesse provando la madre che ha visto sua figlia morire lentamente in quattro giorni e non sapeva come scappare. Stiamo facendo tutto il possibile per fermare questo e abbiamo davvero, davvero bisogno che l'Occidente intervenga e combatta per i valori europei proprio come fanno gli uomini e le donne ucraine in questo momento".