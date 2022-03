Ucraina, deputata Sovsun (opposizione): "Niente de-escalation a Kiev, non ci fidiamo di Putin"

"Non c'è nessun segnale della de-escalation" annunciata dalle forze russe nella zona di Kiev anzi "l'ultima notte è stata probabilmente la più rumorosa dall'inizio della guerra. E' stato difficile dormire" e questo non solo per i combattimenti a nord-ovest della capitale dove le forze ucraine "stanno respingendo i russi, ma per l'elevato numero di missili che sono stati lanciati in direzione di Kiev". Inna Sovsun, deputata del Parlamento ucraino per il partito d'opposizione Holos (Voce), in un'intervista all'Adnkronos parla della situazione a Kiev e non solo. Commenta l'esito dei negoziati in Turchia e descrive la "terribile" situazione a Mariupol, ridotta ormai a una "fossa comune".

Sui colloqui "non sono ottimista" visto che "nessuna persona al mondo in questo momento si fida della parola di Putin", afferma la deputata, secondo cui "quello che ci viene offerto è un compromesso, non una pace giusta. Noi vogliamo che ci venga resa giustizia per i crimini russi e purtroppo quello che ci viene offerto è il congelamento del conflitto che può portare a un'altra guerra tra un anno, due o sette".

Sovsun evidenzia che "il principio fondamentale per concludere un accordo è che devi fidarti della persona con cui lo stai facendo. E non credo che ci sia una sola persona al mondo che possa dire di potersi fidare della parola di Putin". Il presidente russo dice: 'se sarete neutrali, allora fermeremo la guerra'. "Bene come possiamo assicurarci che ciò accada effettivamente? Va ricordato che l'Ucraina era ufficialmente uno Stato neutrale nel 2014. Ed è stato allora che è stata attaccata da Putin, che ha annesso la Crimea dopo aver iniziato la guerra nel Donbass. Quindi quello di cui abbiamo bisogno sono garanzie massime e non solo promesse".

La deputata prosegue spiegando che l'ipotesi che Kiev lasci alla Russia la Crimea ed il Donbass non può essere presa in considerazione. "Chi è disposto a lasciare un pezzo del proprio Paese?", risponde, sottolineando che innanzitutto ciò significherebbe abbandonare gli abitanti di queste zone "nelle mani di un Paese che non rispetta i diritti umani di base. In secondo luogo è sbagliato perché infrange il principio della sovranità di uno Stato su cui si basa l'intera infrastruttura delle relazioni internazionali. E se adesso rinunciamo a Crimea e Donbasss, allora Putin può tranquillamente venire in Italia e dire: 'questa Milano mi piace molto e alle mie figlie piace fare shopping qui, quindi vogliamo prendercela' ".

Ma allora che tipo di compromesso può essere raggiunto? "Compromesso è una parola sbagliata. Può esserci un compromesso tra una vittima e una persona che l'ha stuprata? Ci poteva essere un compromesso tra gli ebrei e Hitler? Sono domande retoriche, ma non credo - replica Sovsun - Noi non vogliamo combattere, ma vogliamo avere giustizia e che la nostra sicurezza sia assicurata non sotto le armi russe".

La deputata parla infine di Mariupol, dove la situazione è "terribile e sta peggiorando di giorno in giorno". Secondo Sovsun, "nemmeno la metà" degli abitanti è riuscita a scappare ed i russi "praticamente tengono in ostaggio 150mila persone" e "hanno rapito 50mila persone, portandole sugli autobus in Russia. So da testimonianze dirette che i russi danno solo un minuto i cellulari ai cittadini di Mariupol per avvisare prima di portarli via. Poi vengono portati in zone della Russia che sono fondamentalmente dei campi di concentramento, dove sono costretti a firmare contratti in cui dichiarano che lavoreranno gratuitamente per diversi anni".

"A Mariupol - prosegue - i russi non stanno permettendo l'arrivo di alcun aiuto umanitario. Le persone non hanno acqua, cibo, elettricità, riscaldamento da quattro settimane. Stanno morendo di disidratazione, per congelamento. Mariupol ora è fondamentalmente una fossa comune ed il mondo deve saperlo. Ed è per questo che non possiamo scendere a compromessi con quelle persone. Devono essere punite".

Sulle notizie, infine, che i ceceni controllino il centro di Mariupol, Sovsun dice che ci sono i ceceni filo-russi guidati da Ramzan Kadyrov, "ma ce ne sono anche molti che stanno combattendo dalla parte ucraina". La notizia "non la conferma né la smentisco. Ci sono combattimenti in corso nel centro della città ed è quello che sappiamo per certo - conclude - Non credo che nessuna delle due parti in questo momento controlli il centro della città".