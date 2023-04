Ucraina, deputati Kiev: "Non ci fidiamo completamente della Cina"

Nessuna aspettativa particolare. La possibile mediazione cinese non 'scalda' i deputati ucraini interpellati sul ruolo che la Cina potrebbe avere per una soluzione politica della guerra. "Non ho aspettative particolari. Penso che il meglio che possiamo sperare sia che la Cina non fornisca supporto militare alla Federazione Russa e che prenda posizione per proteggere l'ordine internazionale invece di stare al gioco delle controparti autoritarie, ma questa è la mia valutazione", chiarisce senza lasciare spazio a interpretazioni Ivanna Klympush-Tsintsadze, presidente della commissione del Parlamento ucraino per l'Integrazione nell'Ue e deputata del partito all'opposizione Solidarietà Europea.

"Per rispondere a questa domanda, dobbiamo capire la logica della Cina", ragiona con l'Adnkronos il deputato del partito di maggioranza Servitore del popolo Dmytro Natalukha, presidente della commissione del Parlamento ucraino per lo Sviluppo economico e membro del Consiglio nazionale per la ripresa dell'Ucraina dai danni di guerra.

"Perché avrebbe bisogno di sostenere una soluzione pacifica e a quali condizioni? Si interroga il deputato, sottolineando che oggi la Cina da una parte è "integrata piuttosto profondamente nel sistema commerciale occidentale", dall'altra "sta beneficiando moltissimo della debolezza della Russia".

"Mi spingerei a dire che forse la Russia, soprattutto dopo la visita di Xi Jinping a Mosca, stia diventando sempre più una colonia di risorse per la Cina perché è così disperata che le invia materie prime a prezzi scontatissimi - prosegue Natalukha - Un altro aspetto che dobbiamo chiederci è se la Cina creda davvero che la Russia abbia ragione su ciò che sta facendo ovvero l'abolizione del cosiddetto ordine basato sulle regole. I cinesi sono d'accordo con questa abolizione? Vogliono stabilire un altro modo di governare il mondo? Probabilmente sì, ma avrebbero bisogno di un posto migliore in questa nuova architettura".

"Quindi possiamo aspettarci che loro medino su qualcosa che sia giusto e equo? No, perché giusto e equo sono il contrario del concetto di valori che Putin sta cercando di imporre al mondo - aggiunge Natalukha - Penso che la Cina stia cercando di capire quale sia la sua opzione migliore per adattarsi a questo processo, per beneficiare della debolezza della Russia, ma anche per cercare di posizionarsi nel mondo come potenza costruttiva".

"Allo stesso tempo, sappiamo tutti che (i cinesi, ndr) possono indossare molte maschere e questa posizione costruttiva è solo un'altra delle maschere che possono indossare. Ma la vera Cina è sempre lì. Sì, certo, anche per l'Ucraina è uno dei maggiori partner commerciali, ma tutto ha sempre un prezzo", conclude.