Ucraina, deputato partito Zelensky: "A Meloni diciamo grazie, visita possibile a febbraio"

"Meloni è stata molto chiara sul suo sostegno all'Ucraina e sulla sua volontà di schierare l'Italia con noi in questa battaglia e vogliamo esprimerle gratitudine". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos il deputato ucraino e membro della commissione Affari Esteri, Sviatoslav Yurash, che fa parte del partito Servitore del Popolo del presidente Volodymyr Zelensky, commentando l'annunciata visita del presidente del Consiglio a Kiev. "Vogliamo dimostrarle che le nostre istituzioni sono grate per la scelta storica che Meloni ha fatto a sostegno della nostra statualità", prosegue Yurash, precisando che con le autorità italiane "non mancano le discussioni" sui modi di cooperazione e sulle "richieste" avanzate da Kiev. Sulla data della visita, ancora incerta, il deputato ritiene che "il prossimo mese sia una buona ipotesi, ma non posso confermare il giorno".

Yurash ribadisce quindi che l'Occidente deve aumentare le forniture di sistemi di difesa aerea all'Ucraina. "Il nostro è il Paese più grande d'Europa e quando si cerca di proteggersi dall'assalto del Paese più grande della terra, che ci sta distruggendo, devo dire che le difese aeree non sono mai abbastanza. Siamo molto contenti di collaborare con lo Stato italiano e speriamo che questo continui sotto ogni aspetto", dichiara Yurash, mentre in Italia resta al centro del dibattito la fornitura del sistema Samp-T a Kiev.

"Ci servono tank e artiglieria"

Alla vigilia della riunione dei ministri della Difesa alleati a Ramstein, Yurash spiega che l'Ucraina in quella sede "chiarirà al mondo che ci sono due ulteriori passi" da compiere per vincere la guerra. "Abbiamo bisogno di supporto in termini di carri armati, in particolare i Challenger. L'altra richiesta permanente dell'Ucraina riguarda l'artiglieria. Come ho visto io stesso sul campo di battaglia, i proiettili di artiglieria servono sempre. E in termini di cooperazione in questo ambito, niente è abbastanza e ogni aiuto è benvenuto", prosegue il deputato, evidenziando che "il nostro territorio è grande abbastanza da ospitare quanti più sistemi di difesa possibili".

"In passato malfunzionamenti su elicottero precipitato con ministro Interno"

Sullo stesso modello di elicottero precipitato a Brovary, vicino Kiev, con a bordo i vertici del ministero dell'Interno ucraino, "in passato" si erano registrati "malfunzionamenti", come hanno sottolineato "diversi media ucraini - evidenzia il deputato - Ci sono varie teorie ora in circolazione e devo dire che l'indagine non è arrivata alla conclusione. Si tratta di una tragedia, da qualunque angolazione la si guardi", rimarca il deputato, ricordando che il ministro dell'Interno deceduto nello schianto, Denys Monastyrsky, "è stato uno di noi in parlamento per molti anni" ed è stato "fondamentale per la campagna elettorale, sia del presidente Zelensky sia della nostra campagna per le parlamentari". Yurash si dichiara "riluttante" a formulare ipotesi perché il risultato finale dell'inchiesta "appena iniziata" potrebbe essere "molto diverso".

"Zelensky non è sicuro Putin sia ancora vivo? Ogni ipotesi è credibile"

La "riservatezza" della politica russa è un fatto "storico" ed è "una tradizione mantenuta molto viva" dal Cremlino. Per questo motivo è sempre molto difficile capire cosa sta succedendo" all'interno della Russia e "ogni ipotesi è credibile a questo punto" dice Yurash commentando le parole del presidente Volodymyr Zelensky, il quale ha affermato di "non essere sicuro" che Vladimir Putin sia "ancora vivo".

"Fare ipotesi su ciò che accade all'interno dell'apparato statale della Russia è piuttosto impossibile", spiega Yurash, ricordando che già ai tempi dell'Urss "diversi sovietologi in Occidente presumevano dinamiche di potere basate su chi era più vicino al podio della parata del 9 maggio".

"Stiamo vedendo vari attori diversi scomparire dalla politica russa", aggiunge il deputato, che è convinto tuttavia che anche se Putin dovesse venire "sostituito", la politica russa "non cambierà in un attimo perché ci sono diversi attori all'interno della Russia che hanno potere, sia istituzionale che militare. Questi attori sono molto ansiosi di promuovere questa guerra - conclude - E la mia ipotesi, e spero di sbagliarmi, il suo eventuale sostituto cercherà di mostrare di essere il vero leader della Russia, conducendo questa guerra e uccidendo molti altri ucraini e russi".