Ucraina, deputato partito Zelensky: "Fuga di notizie? Ovvio abbiamo difficoltà"

"Non vedo grandi notizie" emerse dai documenti trapelati dal Pentagono per quanto riguarda l'Ucraina. "Ovviamente abbiamo delle difficoltà. Ovviamente combattere una guerra di questa portata e di questo tipo non è facile ma, una volta ancora, abbiamo mostrato al mondo che possiamo vincere". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos il deputato ucraino e membro della commissione Affari Esteri, Sviatoslav Yurash, che fa parte del partito Servitore del Popolo del presidente Volodymyr Zelensky, commentando i documenti classificati pubblicati sulla piattaforma Discord.

"Il nocciolo della questione", secondo Yurash, è che "è molto difficile" stabilire il significato "esatto" di questi file riservati del Pentagono nonostante le analisi di esperti e analisti. "La realtà è che, per quanto riguarda la situazione in prima linea, non si dovrebbe discutere solo delle difficoltà dell'Ucraina", sottolinea il deputato, rimarcando anche le "difficoltà" incontrate dai russi nel prendere Bakhmut.

"Non si tratta nemmeno di un capoluogo di regione, ma è solo la città più importante di un distretto e che alla fine si è trasformata in uno dei più grandi campi di battaglia in Europa dalla Prima guerra mondiale", conclude.

Si può speculare "quanto si vuole" sui documenti del Pentagono trapelati, ma "devo dire che l'intelligence americana non sempre ha avuto ragione", prosegue il deputato, secondo cui le analisi degli 007 americani sull'andamento della guerra "non sono state sempre precise", anzi. "Ricordo che l'offensiva russa in Ucraina sarebbe dovuta durare una settimana o che in pochi giorni avrebbero preso il controllo dell'Ucraina, cosa che non è mai avvenuta - precisa il deputato - E sulla base di quella congettura l'America ha chiuso la sua ambasciata e trasferito tutto il personale fuori dall'Ucraina".

Il deputato ritiene che la fuga di notizie sia da ricondurre alla "guerra cibernetica" tra i servizi di intelligence, che è un "aspetto parallelo" del conflitto. "Ovviamente i servizi di ciascun Paese si sfidano in questo campo e provano a mettere le mani su documenti riservati e a pubblicarne le parti che considerano più favorevoli", prosegue Yurash, che non si sbilancia sulla possibile presenza di forze speciale occidentali, come rivelato in uno dei documenti riservati.

"Lo spero. La realtà è che da quando è iniziata la guerra per contrastare la forza della Russia vogliamo il più possibile un coinvolgimento del mondo e lo accogliamo con grande favore - conclude - Per quanto riguarda l'esatta natura, non è certamente argomento di un'intervista o di conversazione".

Commentando, infine, i due agghiaccianti video con soldati ucraini decapitati diffusi in questi giorni sui social, Yurash dichiara che "questo atto di barbarie mostra ancora una volta al mondo il vero volto della Russia" e che l'esercito russo "non è una forza di questo secolo ed è responsabile del peggio della storia di questa guerra".