Ucraina, deputato partito Zelensky: "Grazie Meloni per sue parole e fatti"

"In Italia, in Ucraina e in ogni Paese ci sono persone che fanno politica con opinioni diverse. Certamente penso che sia pericoloso, ma credo che la chiarezza della premier sull'atteggiamento italiano nei confronti della guerra sia qualcosa che sicuramente terrà a bada anche queste persone"

"Giorgia Meloni rompe tutti i tipi di stereotipi e cliché che le vengono associati. Ha sempre sostenuto in modo toccante questa guerra che siamo costretti a combattere in difesa della nostra libertà e la ringraziamo molto per le cose che ha fatto, le cose che ha detto e per la sua visita a Kiev". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos il deputato ucraino e membro della commissione Affari Esteri, Sviatoslav Yurash, che fa parte del partito Servitore del Popolo del presidente Volodymyr Zelensky, commentando l'imminente visita del presidente del Consiglio a Kiev.

La visita di Meloni "essenzialmente è il punto finale di questo suo impegno per l'Ucraina e fornirà un chiaro collegamento tra Italia e Ucraina in futuro", aggiunge il deputato, che poi risponde alla domanda se l'Ucraina tema che il sostegno italiano possa diminuire alla luce di alcune prese di posizione tra i partiti di maggioranza.

"Questa è la democrazia. In Italia, in Ucraina e in ogni Paese ci sono persone che fanno politica con opinioni diverse. Certamente penso che sia pericoloso, ma credo che la chiarezza della Meloni sull'atteggiamento italiano nei confronti della guerra in Ucraina sia qualcosa che sicuramente terrà a bada anche queste persone", replica, sottolineando che "chi appoggia Mosca, dovrebbe avere "paura di pubblicizzare il loro essere filo-russo, vedendo cosa è diventata la Russia nel corso degli anni e dei decenni sotto il governo di Putin".

"Certamente" l'eventuale fornitura dall'Italia di aerei militari sarebbe "una svolta" per la sicurezza dell'Ucraina, prosegue Yurash, evidenziando come ricevere gli aerei "ci permetterebbe di lanciare una controffensiva riconquistando la terra che la Russia ha occupato".

"La controffensiva può essere condotta in due modi. Il primo è il modo in cui la conduce la Russia, inviando al fronte innumerevoli persone di cui non importa niente e subendo fortissime perdite - spiega - oppure può essere condotta con competenza con la teoria delle armi combinate, in cui l'aeronautica e la fanteria lavorano insieme per raggiungere il risultato".

Sulla visita a sorpresa del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a Kiev, il deputato ritiene che sia "un promemoria molto chiaro, commovente e deciso per tutti noi sul fatto che l'Occidente è con l'Ucraina e sarà con noi fino a quando non riusciremo finalmente a cacciare i russi dal Paese, permettendoci di scegliere il nostro futuro, e ci ricorda il grande aiuto che abbiamo ricevuto nel nostro tentativo di unirci all'Occidente".