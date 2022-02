Ucraina, Di Maio: "Evitare guerra devastante per Europa"

Bisogna fare ogni sforzo per arrivare ad una "soluzione diplomatica" della crisi tra Russia e Ucraina, evitando una "guerra" che avrebbe per l'Europa "conseguenze devastanti". Lo sottolinea il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Bruxelles a margine del Consiglio Ue, ricordando il ruolo "fondamentale" che svolgono gli osservatori dell'Osce, tra cui 15 italiani, il cui monitoraggio della situazione in Ucraina aiuta a prevenire eventuali "provocazioni sotto falsa bandiera", che potrebbero far precipitare una situazione già assai precaria.