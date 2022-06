Ucraina, Di Maio: "Parte M5S vuole disallineare Italia da alleanze" - Video

Sull'Ucraina "faremo di tutto perché Draghi vada al tavolo con la massima forza, con la massima possibilità di rappresentare il Paese, con una coalizione compatta. Leggo in queste ore che una parte del Movimento 5 Stelle vuole inserire, nella risoluzione che impegna il presidente del Consiglio ad andare in Consiglio europeo, frasi e parole che disallineano l'Italia dalle alleanze storiche in cui è: disallineano l'Italia dall'alleanza Nato, disallineano l'Italia dall'Unione Europea, disallineano l'Italia da quella che è la sua postura internazionale. Noi non siamo un Paese neutrale, noi siamo un paese che ha delle alleanze storiche". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine di una visita allo stabilimento Fincantieri a Castellammare di Stabia (Napoli)