Ucraina, Di Maio: "Putin dimostri che non vuole la guerra"

Ucraina-Russia, "l'Italia continuerà a dire a Putin di dimostrare che non vuole continuare questa guerra". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Mezz'ora in più su Rai3. "Noi abbiamo fatto tutti i passi possibili per aprire alla possibilità di dialogo e di una soluzione diplomatica". "L'Italia continuerà ad opporsi con tutte le sue forze a una no-fly zone della Nato" in Ucraina "perché significa scatenare la terza guerra mondiale".

Dai negoziati tra russi e ucraini arrivano "piccoli segnali" ed il fatto che "Mosca e Kiev siano disponibili a vedersi a Gerusalemme e possano parlare di tregua e di aiuti umanitari significa tenere aperta la porta della diplomazia". "I tempi della diplomazia non sono quelli delle bombe", ha ribadito il titolare della Farnesina.

"Noi come Unione Europea dobbiamo essere pronti a far capire che siamo assolutamente disponibili ad accogliere l'Ucraina". "Il dovere nostro, come Unione Europea, è assecondare l'ambizione dell'Ucraina di entrare" nell'Ue, ha precisato.