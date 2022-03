Ucraina, Diana Tomiczeck: "Da showman a capo di Stato, Zelensky sa 'colpire' anche con le parole"

"Zelensky non è un politico, ma il suo passato di show man l'ha sicuramente aiutato nel vestire i panni di presidente dell'Ucraina, per interpretare una parte, per 'colpire' con le sue parole il nemico. A distanza di tempo, è innegabile, si è trasformato in un vero e proprio capo di Stato". E' quanto dichiara all'Adnkronos Diana Tomiczek giovane imprenditrice ucraina, legata al settore della moda, originaria di Bila TzerKva, una città a 85 chilometri da Kiev, in fuga dalla sua città dopo i primi bombardamenti e oggi nella capitale.

A Bila Tzerkva Diana Tomiczek ha aperto una boutique, 'Veste Italia', con marchi e griffe esclusivamente 'made in Italy'. Commenta il look dei due presidenti. "Quando il presidente russo è apparso alla nazione russa con golf a collo alto e piumino, un look formale, voleva trasmettere sicurezza - spiega- Sembrava rilassato, faceva battute, come se la guerra non fosse mai esistita. Zelensky, invece, in tuta mimetica verde militare, la barba non curata, il viso gonfio di chi non dorme da giorni, con i suoi interventi quasi quotidiani al popolo ucraino, sembra volerli rassicurare, dire loro semplicemente, 'ci sono, non preoccupatevi, anch'io sto combattendo con voi".