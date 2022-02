Ucraina, direttore UkraineWorld: 'tempo alleato, se blitz fallisce per Putin difficile continuare'

Se il blitz per prendere Kiev "fallisse sarebbe molto problematico per la Russia continuare con l'offensiva. Il tempo è nostro alleato: più resistiamo, meno morale c'è nell'esercito russo. Questa è la mia impressione e quindi è abbastanza probabile che i russi tentino di attaccare. Infatti oggi hanno annunciato un'offensiva in tutte le direzioni". A questa speranza si aggrappa Volodymyr Yermolenko, filosofo, giornalista e direttore di 'UkraineWorld', un progetto multimediale in lingua inglese sull'Ucraina gestito da Internews Ukraine che fornisce notizie, video, podcast e analisi sulla situazione nel Paese, che in un'intervista all'Adnkronos racconta i momenti concitati che sta vivendo a Kiev senza nascondere l' "odio" che oggi provano gli ucraini per il presidente Putin.

"I combattimenti sono in corso. Adesso è impossibile entrare in città se sei solo un civile. Per esempio i ponti sul Dnepr non si possono attraversare, c'è bisogno di un permesso speciale", dichiara Yermolenko, confermando che "i russi sono già a Kiev e si combatte in alcuni quartieri", in particolare nella zona nord e ovest.

Per le forze ucraine, spiega, la difesa della capitale è "fondamentale" e sono tutti schierati: "c'è l'esercito, le forze di difesa territoriali, il presidente, tutta la leadership. Gli ucraini sono molto decisi e penso che ogni giorno di resistenza dia maggiori sensazioni di forza e fiducia". Secondo il giornalista, al momento i russi non controllano alcuna zona di Kiev, ma "è difficile verificarlo, anche perché agiscono in piccoli gruppi".

Per il direttore di 'UkraineWorld', Putin può essere fermato essenzialmente in due modi. "In primo luogo con la resistenza ucraina, poi con sanzioni dure, molto dure: non solo sanzioni economiche, ma qualsiasi possibile sanzione, compresa la disconnessione dallo swift. E per quanto ho capito, anche gli italiani hanno accettato di aderire".

Non solo, prosegue Yermolenko, anche i tedeschi e gli ungheresi, che "erano i più grande avversari" dell'esclusione della Russia dallo swift "si stanno convincendo. Ma gli ucraini, che stanno resistendo bene, hanno bisogno di più armi, armi difensive" e di "assistenza medica".

Secondo il filosofo e giornalista, l'obiettivo reale di Putin è "ristabilire la grandezza della Russia o meglio di una cosiddetta grande Russia. Il presidente ha visto il suo Paese diventare uno Stato di secondo livello negli anni Novanta" e cerca di far tornare la Russia allo status di potenza che, dal suo punto di vista, gli appartiene. Per questo "ha occupato la Crimea. Ha attaccato la Georgia e ora l'Ucraina", insiste Yermolenko, evidenziando tuttavia come l'ultima operazione militare abbia in realtà danneggiato la Russia in quanto "nell'opinione globale c'è una dura opposizione all'occupazione dell'Ucraina".

"E, naturalmente, uno dei suoi obiettivi è ristabilire l'Unione Sovietica - evidenzia - Ma non capisce che l'Ucraina è cambiata e che a nessuno piace Putin qui. A nessuno piacciono più i russi ed è notevole vedere come gli ucraini "che erano in sintonia con i russi, ora li odiano. Prendiamo Zelenskyi (il presidente ucraino, ndr), è un ebreo russofono dell'Ucraina orientale. Stava facendo affari con la Russia. Stava creando il suo impero dello spettacolo soprattutto grazie al pubblico russo. E ora è un grande patriota ucraino. Come mai? Perché la Russia ha attaccato. Anche gli sportivi russi che giocano all'estero hanno rilasciato dichiarazioni contro l'occupazione".

Yermolenko vuole quindi lanciare un messaggio all'Italia, "un grande Paese che amo e Roma per me è la città più bella del mondo. Sono un filosofo, quindi scrivo libri. E in uno dei miei libri recenti parlo molto della pittura e della scultura italiana, di Raffaello, Michelangelo e Bernini".

Secondo il giornalista, "gli ucraini conoscono e amano l'Italia e ci sono molti valori comuni tra la storia italiana e la storia ucraina. Ad esempio i movimenti democratici ucraini e gli intellettuali ucraini si basavano molto sulla tradizione della filosofia politica italiana. Le stesse Kiev e Roma hanno molto in comune nella loro storia".

"So che alcuni italiani si sono fatti illusioni sulla Russia, pensando che fosse una sorta di alternativa alla potenza globale dell'America o qualcosa del genere. Ma quello che sta succedendo in Ucraina non riguarda la vera geopolitica o le lotte tra americani e russi - conclude - Riguarda la volontà degli ucraini di avere un Paese libero".