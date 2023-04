Il ministero della Difesa britannico invita alla "cautela" sulla credibilità dei contenuti attributi a dei documenti segreti sull'Ucraina che sarebbero sfuggiti al Pentagono e che sono trapelati in questi giorni sui media. Dubbi anche dal Cremlino, che non esclude che le carte siano state diffuse come "provocazione o per fuorviare la Russia". Su social, intanto, circola il video della decapitazione di un soldato ucraino.