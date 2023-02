Ucraina, domani incontro Meloni-Zelensky a Bruxelles

La premier e il presidente ucraino in un bilaterale a margine del Consiglio europeo straordinario

Secondo quanto si apprende da fonti di governo, si terrà domani a Bruxelles, a margine del Consiglio europeo straordinario, un incontro bilaterale tra le premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky oggi ha raggiunto Londra e in serata sarà a Parigi dove incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Secondo quanto sottolinea l'Eliseo in una nota, "sarà l'occasione per riaffermare il sostegno incrollabile della Francia e dell'Europa all'Ucraina e di proseguire lo stretto coordinamento che permetta di rispondere con efficacia e prontezza ai bisogni di Kiev".