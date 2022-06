Ucraina, Draghi a Parigi per incontrare Macron

Al via oggi la due giorni del premier Mario Draghi a Parigi. Questa sera la cena di lavoro con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per discutere in particolare del sostegno all'Ucraina ed il rafforzamento dell'autonomia europea in materia di difesa ed energia. L'incontro servirà anche per parlare dei legami forti che uniscono Francia e Italia sul piano bilaterale. Domani Draghi parteciperà alla Cerimonia di apertura della riunione a livello ministeriale dell'Ocse, presieduta dall'Italia.