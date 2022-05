Guerra Ucraina-Russia, Draghi: "Con Giappone impegno per arrivare a tregua"

Guerra Ucraina-Russia, con il primo ministro giapponese, Fumio Kishida "abbiamo riaffermato la condanna dell'invasione". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nelle dichiarazioni congiunte con il leader giapponese al termine dell'incontro oggi a Palazzo Chigi. "Italia e Giappone sono impegnate perché si arrivi il prima possibile a tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili e favorire i negoziati di pace. Continuiamo ad aiutare l'Ucraina e a esercitare pressione sulla Russia, perché cessi immediatamente le ostilità". "L'Italia, l'Unione Europea e il Giappone condividono l'importanza della stabilità e della sicurezza nell’Indo-Pacifico. Con il primo ministro Kishida abbiamo condiviso la preoccupazione per i test missilistici del regime nordcoreano. Dobbiamo continuare a mostrarci uniti e risoluti a difesa dell’ordine internazionale basato sulle regole – anche in riferimento ai Mari Cinesi e nello Stretto".

"Sono felice di ricevere a Palazzo Chigi il Primo ministro Fumio Kishida. Italia e Giappone sono uniti da un'alleanza solida e duratura. Sono passati 156 anni da quando i nostri Paesi firmarono il Trattato per una 'pace perpetua e un'amicizia costante'". "Da allora questa amicizia è stata alimentata da collaborazioni in ogni campo e in molti formati – come il G7 e il G20. Penso anche alla passione per il cinema che accomuna i nostri Paesi, che ha visto registi di più generazioni influenzarsi a vicenda. Sono certo che l'incontro di oggi fornirà ulteriore impulso alle nostre già eccellenti relazioni bilaterali".

"I nostri Paesi sono alleati anche nella gestione delle emergenze legate alla guerra, prima fra tutte quella energetica - conclude -. Ringrazio il Giappone per aver accettato con straordinaria prontezza che carichi di gas naturale liquefatto già pre-contrattualizzati con Paesi terzi siano reindirizzati verso l'Europa".