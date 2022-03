"Se l'economia si dovesse indebolire, in quel caso occorrerà una convincente risposta delle politiche di bilancio, che non può venire dai bilanci nazionali. Bisogna che sia una risposta europea". Lo sottolinea il presidente del Consiglio Mario Draghi, a Versailles. "Dobbiamo prepararci, ma non è un'economia di guerra, specie per approvvigionamenti come il cibo", ha detto.