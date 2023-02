Ucraina, Dunaev (Riac): 'Italia al fianco di Kiev, Zelensky ha recepito messaggio Meloni'

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, "ha recepito il messaggio della premier Meloni", arrivata a Kiev con l' "obiettivo" di far capire al suo interlocutore che "a prescindere dai dissensi nella maggioranza e di una stanchezza nell'opinione pubblica, l'Italia è ferma nel suo sostegno all'Ucraina e quello che conta sono i fatti". Lo afferma all'Adnkronos Alexander Dunaev, esperto del Russian International Affairs Council (Riac) e collaboratore di Carnegie Moscow, ricordando come l'Italia abbia fornito armamenti importanti a Kiev e si prepari a consegnare i sistemi avanzati di difesa antiaerea Samp/T. "La politica è un gioco di simboli e questa visita è stata un simbolo importante per far capire all'Ucraina che l'Italia sta dalle parte di Zelensky a prescindere dai dissensi nella maggioranza", dichiara.

Secondo Dunaev "c'è una probabilità non remota che nel 2024 il conflitto non sarà ancora terminato" e in ogni caso è "molto probabile" che prosegua almeno fino "al prossimo autunno". Per l'esperto, in questo momento l'unico fattore che potrebbe mettere fine alla guerra è "un'offensiva ucraina". Perché questo avvenga molto dipenderà dall'Occidente, ma in ogni caso occorrono "settimane, se non mesi" prima che le forniture di carri armati o di caccia - di cui si discute ultimamente nelle cancellerie occidentali - arrivino in Ucraina. A indicare che la guerra non terminerà a breve, precisa Dunaev, ci sono due elementi che non vanno sottovalutati: il primo è la capacità dei russi, nonostante le difficoltà ad avanzare, di "tenere il fronte", il secondo è l'idea che si sta facendo largo a Mosca ovvero puntare su una guerra di logoramento data l'impossibilità di lanciare una nuova offensiva lampo.

L'analista, che non considera la Cina ad oggi un attore determinante per la soluzione del conflitto, ritiene "improbabile" che la Russia possa lanciare un'offensiva su larga scala in Ucraina dato che "non ha né i mezzi né le truppe necessarie", evidenziando come l'offensiva di cui si parla in Russia da due-tre settimane per ora "non ha portato alcun successo visibile". A Bakhmut le truppe russe "avanzano molto lentamente" e lo stesso capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha ammesso che la città non sarà presa prima di marzo-aprile, prosegue l'esperto russo, secondo cui anche in altre zone del fronte si registrano fasi di "stallo" o addirittura sconfitte per Mosca come vicino a Vuhledar, dove un paio di settimane fa è stata distrutta una colonna di carri armati russi. "Si è pure parlato del fatto che la Russia stia ammassando aerei da guerra vicino alla frontiera ucraina - aggiunge Dunaev - ma i militari russi hanno paura di attaccare con l'aviazione in scala massiva perché gli ucraini hanno dimostrato di disporre di molti sistemi antiaerei e Mosca ha già perso 130 velivoli dall'inizio della guerra".

Riguardo, infine, l'annuncio fatto dal presidente Vladimir Putin sulla sospensione della partecipazione della Russia al trattato Start sugli armamenti nucleari, l'esperto crede che "non avrà conseguenze importanti sulla sicurezza strategica del mondo" dal momento che - come ha spiegato il ministero degli Esteri russo poche ore dopo l'annuncio - "in qualsiasi momento tutto può tornare come era prima" e Mosca oggi, viste le difficoltà dell'industria bellica palesate in Ucraina, non sembra in grado di "iniziare una nuova corsa agli armamenti". Dunaev legge le parole di Putin più come un messaggio al fronte interno. Il suo obiettivo, conclude, è stato quello di "tranquillizzare la popolazione", vedi l'annunciato aumento del 18% dello stipendio minimo, e allo stesso tempo le file dei "nazionalisti", che si aspettavano da lui un segnale come la dichiarazione di guerra o una nuova mobilitazione, "anche se la prima ufficialmente non è stata dichiarata conclusa".