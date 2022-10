Ucraina, Dunaev (Riac): "Ponte era simbolo, raid su Kiev messaggio Putin a russi"

L'esperto russo, 'il presidente non è con le spalle al muro ma non ha capacità per escalation'

Il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, era "il fiore all'occhiello del regime" di Vladimir Putin e se l'attacco ha un "alto valore simbolico", ne ha meno dal punto di vista militare. Per Putin non era possibile evitare di replicare a quest'attacco e l'escalation di missili contro le città ucraine, tra cui Kiev, è "un enorme messaggio anche sul fronte interno" per dimostrare che "il regime è forte". Lo afferma Alexander Dunaev, esperto del Russian International Affairs Council (Riac) e collaboratore di Carnegie Moscow, che in un'intervista all'Adnkronos ritiene che Putin "non sia ancora con le spalle al muro".

L'attacco al ponte, strategico per i rifornimenti militari, non ha avuto conseguenze così negative per l'esercito russo, spiega Dunaev, secondo cui "quello che conta qui è la dimensione simbolica" dal momento che le strade sono state distrutte "solo in parte" ed il transito delle auto è di nuovo possibile, mentre la linea ferroviaria "può essere ripristinata in tempi relativamente brevi".

L'esperto russo dichiara che il pesante raid missilistico che ha fatto scattare l'allarme nelle principali città ucraine, anche a Leopoli, e che molti osservatori ritengono sia la rappresaglia di Mosca, "non è l'ultimo atto di disperazione del regime, che ha ancora un margine di resilienza".

'Surovikin è personaggio spietato, non si ferma davanti a possibili stragi'

Secondo Dunaev, sebbene Mosca voglia scatenare un'escalation in Ucraina, in realtà al momento non sembrerebbe avere mezzi sufficienti. "Non so quanti attacchi missilistici come questo possa ancora eseguire - commenta - Le riserve russe di missili si stanno esaurendo e le sanzioni frenano anche i ritmi di produzione dell'industria bellica. Basti pensare che nelle ultime settimane fonti ucraine sostengono che i russi abbiano usato per gli attacchi l'S-300, che è un sistema missilistico difensivo". Per l'esperto del Riac, "la volontà di fare del male c'è, ho dubbi sulla capacità di farlo".

Dunaev invita a leggere l'ultima serie di attacchi contro obiettivi civili con la necessità di Mosca di non mostrarsi in difficoltà. "Questo è un regime che ha paura di farsi vedere debole e quindi un attacco contro il ponte non può restare senza risposta, soprattutto davanti ai cittadini russi. Tutta questa operazione militare speciale è un messaggio enorme per il fronte interno", prosegue l'esperto, secondo cui l'invasione dell'Ucraina è scattata in una fase in cui Putin stava perdendo "popolarità". Il modello replicato è quello del 2014, quando con l'invasione della Crimea il governo cercò di nascondere "la lunga fila di fallimenti" degli anni precedenti.

Il cambio di passo tentato da Mosca per uscire dalle secche del conflitto ha portato alla nomina del generale Sergei Surovikin, comandante delle forze russe in Ucraina detto anche 'generale Armageddon'. "Un personaggio spietato - lo definisce Dunaev - la cui fama, oltre per le stragi di civili a Idlib in Siria, è nota anche in Russia. Durante il putsch del 1991, allora capitano delle forze sovietiche, diede l'ordine di attaccare i manifestanti. In quel putsch morirono tre persone e furono tutte a causa degli ordini di Surovikin. Il segnale di un uomo che già 30 anni fa non si fermava davanti a possibile stragi".

'via Shoigu? Non credo sarà rimosso fino a quando c'è la guerra'

Sulle voci infine di un possibile siluramento del ministro russo della Difesa, Sergei Shoigu, sul quale ci sarebbe forti pressioni del leader ceceno Ramzan Kadyrov e del fondatore del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, l'esperto russo nutre dei dubbi.

"E' vero, ci sono forti tensioni nel regime, ma non penso che Shoigu possa essere rimosso. In 22 anni di regime, Putin - anche se una persona vicina a lui commetteva degli errori - non l'ha mai rimossa subito per non creare troppo scandalo. Anche perché avrebbe implicitamente ammesso di aver sbagliato scelta. La sua tattica è sempre stata diversa, quella di aspettare che si calmino le acque, e per questo penso che Shoigu non sarà rimosso finché la guerra andrà avanti. Ci sarebbe anche il problema di chi mettere al suo posto", sostiene Dunaev.

Shoigu ha due punti di forza, secondo l'esperto. "Il primo è che assicura la lealtà dell'esercito a Putin - conclude - Il secondo è la sua incapacità di condurre l'esercito verso la vittoria perché uno che diventa troppo popolare per i suoi successi militari poi - come insegna la storia russa - può diventare una minaccia per il comandante supremo".