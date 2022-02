Ucraina e sanzioni alla Russia, il tweet (poi rimosso) di Borrell

Le sanzioni alla Russia dopo la crisi in Ucraina? "Niente più shopping a Milano, feste a Saint Tropez e diamanti ad Anversa". Così il rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, ironizzava ieri sera su Twitter sulle personalità russe che non potranno più fare la bella vita nell'Ue dopo la decisione di sanzionare il Paese da parte di Ue e Usa. Il tweet di Borrell, al centro di diverse polemiche e di decine di commenti in rete, è stato poi rimosso dal profilo ufficiale.