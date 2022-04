Ucraina: emergenza profughi, su 'La Ragione' analisi quantitativa curata da Luca Ricolfi e Fondazione Hume

Oggi la consueta rubrica settimanale del quotidiano d’opinione La Ragione - leAli alla libertà a cura del Professor Luca Ricolfi e Fondazione Hume dedicata all’analisi quantitativa di tematiche di attualità parla di emergenza profughi. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sono circa 12 milioni gli ucraini che hanno dovuto abbandonare la propria dimora. Tra questi, si stima che circa 7 milioni abbiano scelto di restare nel Paese spostandosi in regioni meno interessate dal conflitto, mentre ben 5,2 milioni di cittadini ucraini hanno attraversato i confini della nazione trovando riparo nei Paesi limitrofi.

Nel grafico di accompagnamento al testo si può notare come il numero di profughi in fuga dall’Ucraina sia cresciuto costantemente dal 24 febbraio, raggiungendo la cifra di 5,2 milioni lo scorso 14 aprile. La maggioranza dei profughi (52,8%) ha attraversato il confine Nord-Est riversandosi in Polonia, mentre il 14,1% ha scelto la Romania. Ungheria, Moldavia e Slovacchia hanno accolto rispettivamente l’8,7%, l’8,1% e il 6,4% del totale dei rifugiati. Infine, sorprende (e inquieta) il fatto che quasi il 10% dei profughi si trovi attualmente sul territorio degli aggressori (il 9,4% in Russia e lo 0,4% in Bielorussia). Tale percentuale potrebbe essere spiegata, da una parte, dalla presenza di una consistente minoranza russa all’interno del territorio ucraino prima dell’inizio del conflitto; dall’altra, dalla scelta strategica dell’aggressore di aprire i corridoi umanitari solo in direzione del proprio territorio. Inoltre, come riportato da fonti ucraine, si sono verificati fenomeni di vera e propria deportazione di donne e bambini verso la Russia.

Come illustrato dal terzo grafico, la maggioranza dei profughi (4,2 milioni) è stata accolta dai Paesi confinanti dell’Unione europea (Slovacchia, Ungheria, Romania e Polonia). Per dare un’idea della grandezza di questi numeri basti pensare al fatto che nel 2019 l’Unione europea ha accolto circa 2,7 milioni di persone da tutto il mondo.

Ipotizzando che i numeri dell’immigrazione restino costanti, nel 2022 l’Unione europea potrebbe trovarsi a dover accogliere quasi 7 milioni di persone tra migranti economici e profughi di guerra. L’interrogativo sorge spontaneo: siamo pronti?.L’analisi completa di Luca Ricolfi e Fondazione Hume correlata dal commento a cura della redazione de La Ragione sono disponibili sul numero di oggi del quotidiano e per sempre gratuitamente sull’ app e sito web www.laragione.eu.