Dopo la ritirata russa sulla sponda est del fiume Dnipro, le forze armate ucraine hanno raggiunto il centro della città di Kherson accolto dai civili in festa. Ma le autorità di Kiev temono che in città ci siano soldati russi in abiti civili, mimetizzati tra la gente, pronti a colpire.