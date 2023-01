Ucraina, Estonia: "Troppi rifugiati, Finlandia ci aiuti"

Le autorità dell'Estonia hanno annunciato oggi che non potranno più accogliere nel paese rifugiati provenienti dall'Ucraina, esortandoli a trasferirsi in Finlandia per ridurre la pressione migratoria nel paese. "Abbiamo chiesto aiuto ai vicini del nord. Ora molti rifugiati potranno presentare domanda di protezione temporanea", ha dichiarato il ministro dell'Interno estone, Lauri Laanemets. Per gli ucraini, ha aggiunto, si tratta "di un'opportunità". Chi desidera restare in Estonia perché ha parenti nel paese potrà farlo, ha sottolineato.

"L'aiuto della Finlandia è indispensabile perché i rifugiati, e i residenti estoni, non abbiano a soffrire a causa della scarsa qualità dei servizi di base, quali sanità ed istruzione". Secondo il ministero dell'Interno estone, 66mila rifugiati hanno espresso il desiderio di restare, oltre 42mila hanno fatto richiesta di protezione temporanea.