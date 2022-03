Ucraina, ex ambasciatore turco in Russia e Italia: 'crisi avvicini Ankara a Ue e Nato'

"Spero che la crisi in Ucraina possa avvicinare la Turchia all'Unione Europa e alla Nato". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos Aydin Adnan Sezgin, ex ambasciatore turco in Russia (2010-2014) e poi in Italia, oggi deputato del partito all'opposizione Iyi e membro della commissione Affari Esteri del Parlamento di Ankara, sottolineando come Ankara abbia le carte in regole per svolgere "un ruolo di facilitatore" tra Mosca e Kiev.

La crisi in Ucraina, evidenzia Sezgin, dovrebbe contribuire a "far comprendere meglio la Turchia all'Unione Europea e al Congresso americano. E inoltre la guerra lanciata da Putin dovrebbe servire a mostrare che il vero orientamento e la vocazione della Turchia sono verso l'Unione Europea e la Nato".

Il deputato turco parla poi del ruolo di mediatrice di Ankara, testimoniato dall'incontro Kuleba-Lavrov ad Antalya e dalla recente visita del ministro degli Esteri Cavusoglu a Mosca e Kiev, sottolineando come la Turchia sia direttamente interessata da questa crisi per i "rischi non solo economici, ma anche politici e militari" che corre e "più la guerra va avanti più questi rischi ovviamente aumenteranno".

Secondo Sezgin, qualsiasi governo turco sarebbe intervenuto per stabilizzare la situazione o per raggiungere un accordo di cessate il fuoco ed il motivo risiede anche nella "pessima situazione economica" in cui si trova la Turchia "per colpa del governo di Erdogan" e nel fatto che il Paese "è molto legato alla Russia per il gas ed il petrolio" e, inoltre, deve essere "cauto" con Mosca anche per la situazione in Siria, "specialmente a Idlib".

L'ex ambasciatore a Mosca sottolinea come il governo di Ankara abbia "relazioni abbastanza buone con la Russia e l'Ucraina e faccia parte della Nato", quindi ha le carte in regola per svolgere "un ruolo di facilitatore" tra i due Paesi e poi "ovviamente per Erdogan sarebbe prestigioso contribuire a un cessate il fuoco sostenibile. Non sto ancora parlando di un accordo di pace. Quello che sta accadendo ora è cercare di raggiungere, diciamo, un cessate il fuoco sostenibile".

"Partecipare alle sanzioni contro i russi - prosegue - sarebbe molto difficile per i turchi perché", oltre ai già citati problemi economici ed energetici, "i Paesi che stanno imponendo un embargo alla Russia sono considerati da Mosca come ostili. D'altra parte, è tradizione della Turchia non partecipare a embargo che non sono stati decisi dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite".

Sempre a proposito delle sanzioni, Sezgin evidenzia come tra tutte le misure imposte finora dagli occidentali alla Russia, manchi "la più importante" ovvero lo stop all'importazione di idrocarburi, evidenziando che "l'Europa paga alla Russia ogni giorno almeno 700 milioni di dollari. Le sanzioni dell'Ue sono molto importanti, ma quella principale non viene applicata. In queste condizioni - ragiona - non credo che per ora, in questa esatta congiuntura, la Turchia dovrebbe applicare le sanzioni".

Sezgin conclude sostenendo che le tattiche militari che la Russia sta adottando in Ucraina sono le stesse usate in Siria al fianco delle forze fedeli ad Assad.

"Viene replicato un modello", sostiene il deputato turco, secondo cui "la Russia in Ucraina sta prendendo di mira obiettivi civili perché vuole che lascino le aree principali, le città, e sta cercando di creare terrore. E' più o meno lo stesso schema che hanno seguito a Daraa e ad Aleppo in Siria".