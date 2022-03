Ucraina, ex arbitro Luci: "Fuori da Kiev per miracolo, chapeau all'ambasciata italiana"

Un "incubo" finito grazie anche all'ambasciata italiana a Kiev. Luciano Luci, ex arbitro di serie A che da "tantissimi anni" lavora con la Federazione di calcio ucraina, è da poche ore tornato a casa a Firenze e in un'intervista all'Adnkronos racconta la sua fuga per certi aspetti rocambolesca da Kiev sotto i bombardamenti.

"Non mi aspettavo l'attacco, niente faceva trasparire quello che è successo. Tutti pensavamo che la situazione fosse limitata al Donbass, dove c'è una guerra da otto anni", premette Luci, che da anni - dal lunedì al venerdì - si reca a Kiev per le designazioni arbitrali. E lunedì scorso era come sempre volato nella capitale ucraina in vista della ripresa del campionato dopo la pausa invernale".

"La notte dell'inizio dell'offensiva sono andata in terrazzo e ho visto due terribili esplosioni. A quel punto con un altro italiano abbiamo pensato di andare in Polonia", ma "dopo un po' abbiamo deciso di tornare indietro e di andare all'ambasciata italiana". Lì - racconta Luci - già c'era una coppia di italiani con una bambina che avevano appena adottato. Poi le persone sono aumentate e l'ambasciatore Zazo ed il console hanno avuto la "brillante" idea di andare presso la residenza dello stesso ambasciatore.

"E' una villa a tre piani che ha messo a disposizione. Il terzo piano era stato trasformato in una nursery: c'erano 12 bambini, uno di 15 giorni di vita e non mi risulta che altre ambasciate abbiano fatto così", prosegue Luci, dicendo di aver vissuto tre giorni nella residenza in un'atmosfera "idilliaca" e anche i carabinieri di guardia all'ambasciata, sottolinea, hanno svolto "un servizio eccezionale, uno in particolare Raffaele Sanna. Veramente bravi. Noi italiani siamo molto critici, ma chapeau all'ambasciata a Kiev".

"Dopo due giorni nella residenza, che avevamo bardato di bandiere italiane e dell'Ue per paura di essere colpiti, c'erano 105 persone, erano tutti cittadini italiani. Poi l'ambasciatore venerdì ci ha riunito dicendoci che sarebbe partito un convoglio dell'Osce - continua l'ex arbitro - Era rischioso e abbiamo accettato in 26. Così siamo partiti su un pulmino scassato che andava a 80 all'ora. Abbiamo attraversato una Kiev spettrale, sembrava le nostre città in lockdown. A un tratto a un posto di blocco è salito a bordo un contadino con un fucile".

Luci ha quindi raggiunto il convoglio dell'Osce fuori Kiev che si è diretto verso sud-ovest. "Sapevo che la Federazione ucraina stava organizzando un pullman per trasferire i sudamericani dello Shaktar e della Dinamo Kiev e l'ho raggiunto a Chernivtsi. Da lì la polizia locale ci ha scortato alla frontiera moldava e poi nella capitale Chisinau. Dopo due ore siamo partiti verso il confine rumeno, dove su un pullman messo a disposizione della Federazione locale siamo arrivati a Bucarest. Dalla capitale rumena, via Francoforte, sono arrivato a Firenze. Insomma tre federazioni hanno fatto un miracolo".

Luci conclude esprimendo la sua ammirazione per Roberto De Zerbi, l'allenatore dello Shaktar Donetsk, anche lui riuscito alla fine a mettersi in salvo. "De Zerbi è un eroe, è stato bravissimo: ha fatto il capitano della nave e non è voluto andare via", conclude Luci. "Me l'hanno raccontato i suoi giocatori con cui ho viaggiato. Gli ha detto finché voi non siete in salvo io non mi muovo da qui".