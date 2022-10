Ucraina, ex comandante Genio gen. Li Gobbi: "Attacco al ponte ha effetto politico e psicologico"

"L'attacco al ponte di Kerch ha un effetto a livello politico, strategico e psicologico: dà l'idea chiara che gli ucraini possono attaccare anche in Russia perché è vero che il passaggio della Crimea alla Russia non è mai stato riconosciuto, ma è anche vero che per i Russi, dal 2014, è loro territorio. Per i Russi il ponte ha dunque un forte valore psicologico di unità nazionale, di collegamento tra Crimea e Madre Patria, inoltre l'attacco ha un effetto militare perché la maggiore via di alimentazione delle forze russe viene proprio dalla Crimea". Lo afferma all'Adnkronos il generale Antonio Li Gobbi, ex comandante del Genio ed Ispettore dell'Arma del Genio, che ha partecipato a missioni Onu in Siria e Israele e Nato in Bosnia, Kosovo e Afghanistan ed è stato direttore delle Operazioni presso lo Stato Maggiore internazionale della Nato a Bruxelles, commentando l'attacco al ponte di Kerch e la risposta con i raid russi.

"Dopo l'attacco i russi, che si sentivano sicuri, hanno la sensazione di non esserlo più perché potrebbero essere colpite altre infrastrutture come il porto di Sebastopoli", continua il generale Li Gobbi aggiungendo che ora Mosca ha "il problema di ripristinare l'unica via di collegamento terrestre: il ponte era stato inaugurato da Putin, l'attacco dà la sensazione di vulnerabilità di tutta la catena di alimentazione della logistica russa".

"I tempi per ripristinarlo sono difficili a dirsi, ma potrebbero essere anche ridotti, magari potrebbero essere adottate soluzioni temporanee - osserva l'ex comandante del Genio - E' strano ciò che riportano i russi ossia che l'esplosione sia stata provocata da un camion che ha fatto incendiare 5 vagoni di un treno in transito carichi di carburante: ciò significa che è stato pianificato o che una casualità ne ha aumentato gli effetti". Il raid dei russi delle ultime ore sono "la risposta di qualcuno che si sente colpito nel vivo. Una risposta 'arrabbiata' per dimostrare alla loro stessa opinione pubblica una reazione; bisognerà vedere la decisioni del Consiglio di sicurezza: probabilmente cadranno delle teste, che si tratti o meno dei responsabili è irrilevante perché in regimi di quel tipo si punta a trovare il capro espiatorio".

Riguardo al rischio che questa escalation aumenti il pericolo di un uso dell'arma nucleare da parte della Russia, Li Gobbi osserva che tale decisione "verrebbe fatta solo se i russi si sentissero davvero nell'angolo e questo è un rischio quando si ha di fronte un governo autarchico e dittatoriale. Putin, in caso di sconfitta, non rischia solo il posto ma anche la vita". Il ricorso all'arma nucleare sarebbe "la mossa della disperazione - conclude - quando Hitler si è ritrovato nel bunker si è suicidato, ma se avesse avuto l'arma nucleare siamo sicuri che non l'avrebbe usata?".