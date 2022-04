Ucraina, ex diplomatico Fédorovski: "Putin non paranoico ma piscorigido come Stalin"

Per lo storico non bisogna mettere il presidente russo spalle al muro. Serve un negoziato win-win'. Le sanzioni non sono una soluzione. "Chiudendo i rubinetti del gas rischiamo crisi devastante e carestia in Africa", spiega l'ex diplomatico russo-ucraino

"Putin è convinto di avere una missione che è quella di ridare la sua grandezza alla Russia". Ad affermarlo all’Adnkronos è lo storico ed ex diplomatico russo-ucraino Vladimir Fédorovski. "In occidente spesso si ha un’immagine artificiale del presidente russo Vladimir Putin. Si racconta tutto e il suo contrario. Putin non è paranoico. Non vuole ricostruire l’Unione Sovietica perché è stata distrutta ed è tecnicamente impossibile ricostruirla. Vuole difendere gli interessi dei russi inventando qualcosa di artificiale e considerandosi come un continuatore di Iosif Stalin e dei grandi zar e lo fa in nome della grandezza della Russia", sottolinea l’ex diplomatico che ha incontrato più volte nel passato Putin e che ha appena pubblicato in Francia 'Poutine, l’Ukraine, les faces cachées' (Editions Balland) un libro che esplora proprio questi temi.

"Spesso si dice che Putin sia interessato ai soldi ma è una bugia. Altrimenti basterebbe pagarlo. E’ un uomo che è convinto, insieme alla sua cerchia, di avere una missione. Non indietreggia, è una persona psicorigida e in questo assomiglia a Stalin", spiega ancora l’ex diplomatico che nel 1990 ha partecipato alla creazione di uno dei primi partiti democratici russi, il Movimento delle riforme democratiche. Per capire il presidente russo, sottolinea Fédorovski, "bisogna ricordarsi da dove viene. E’ un ragazzo di strada che ha imparato le regole della malavita a San Pietroburgo. Poi è uno sportivo, è un judoka, e da questa esperienza ha capito come trasformare la forza dell’avversario a suo profitto. Infine era un membro del Kgb ed è quindi un uomo abituato alla doppiezza. Insomma non è un paranoico, ha una sua logica. Ed è un uomo che vive per i rapporti di forza".

Come spiega Fédorovski nel suo libro il progetto nazionale di Vladimir Putin consiste in un’unione la più ampia possibile intorno a concetti che colpiscono l’immaginario collettivo russo: la nostalgia dell’Urss, la religione ortodossa, l’imperialismo, il culto della personalità, il concetto euroasiatico, un paese di nuovo sulla strada giusta dopo il caos degli anni Gorbaciov e Eltsin e uno Stato forte.

Per l'ex diplomatico "la situazione attuale è molto più pericolosa rispetto a quella che era durante la guerra fredda. A quei tempi c’erano dei limiti, degli accordi che ci potevano evitare di scivolare verso una guerra mondiale. Sapevamo distinguere la propaganda dalla politica reale. Tutto questo è stato annientato negli anni passati e ora viviamo in un mondo molto più pericoloso". "Un libro – racconta – che purtroppo ho scritto a malincuore perché si tratta di un vero dramma che mi lacera da tutti i punti di vista. Mi piace di più scrivere romanzi come 'Le roman de Saint-Pétersbourg' che parla anche del geniale architetto italiano Bartolomeo Rastrelli che progettò tra gli altri il Palazzo d’Inverno".

La guerra in Ucraina, spiega, "mi sconvolge particolarmente. Per me che sono figlio di un padre ucraino, eroe della seconda guerra mondiale e di una madre russa si tratta di una vera tragedia". E nonostante "sia sempre stato critico, come si evince già dal mio libro del 2001 da 'Rasputin a Putin, gli uomini dell’ombra' e avessi avvertito della situazione che si andava a creare sono rimasto sorpreso, come tutti" dall’invasione russa dell’Ucraina.

"Sono stato uno di quelli che ha partecipato a far seppellire la guerra fredda e in pochi giorni ho visto tutto andare in malora". La fine della guerra fredda, rileva, "è stato un regalo di Dio nelle mani degli occidentali. Purtroppo l’Occidente non è stato in grado di raccoglierlo": "come diceva l’Ambasciatore statunitense George Frost Kennan, che è stato uno dei maggiori sostenitori della dottrina del contenimento, non aver associato la Russia all’Europa è stato il più grande errore fatto dall’Occidente dai tempi di Gesù Cristo. Con la fine della guerra fredda si poteva creare un nuovo mondo", sottolinea Fédorovski.

"Ho assistito personalmente alle riunioni tra l’ex ministro degli esteri russo Eduard Shevarnadze e l’ex segretario di Stato statunitense, James Baker nel corso dei negoziati che hanno posto la fine alla guerra fredda. Gli Stati Uniti si erano impegnati a rispettare gli interessi geostrategici della Russia e si erano impegnati a fare in modo che la Nato non si estendesse verso l’est. Ma questi impegni, che erano stati fatti oralmente- sottolinea Fédorovski -, non sono stati rispettati. E per i militari russi l’ampliamento della Nato ai paesi dell’est e con il rischio di essere a portata di missili è qualcosa di inaccettabile. E’ come se il Canada o il Messico fossero entrati nel Patto di Varsavia". Spingere l’Ucraina verso la Nato "è stato un grande errore".

Putin, con questa invasione dell'Ucraina, "ha rafforzato la Nato ma la Nato ha anche rafforzato Putin", rileva l'ex diplomatico. Il consenso intorno al presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, prima della guerra, osserva, "era in calo. Oggi invece, come si evince dal sondaggio dell’istituto russo Levada, circa l’83% dei russi approvano la sua azione", dodici punti in più rispetto al mese di febbraio.

"Le sanzioni non credo siano la soluzione": "probabilmente – spiega l'ex diplomatico – si faranno sentire economicamente i loro effetti sul paese ma non bisogna dimenticare che i russi hanno una capacità di resilienza straordinaria. Hanno sopravvissuto al periodo Eltsin durante il quale vivevano dieci volte meno bene di oggi. Durante gli anni '90 circa 120 miliardi di dollari uscivano ogni anno dal paese illegalmente dal Paese mentre metà della popolazione viveva nella povertà".

"Se continuerà la logica delle sanzioni e se si arriverà a chiudere i rubinetti del gas - spiega Fédorovski - rischiamo di avere una crisi economica devastante: il gas costerà dieci volte il prezzo attuale, rischiamo una crisi petrolifera, una carestia in Africa e questo porterà molti rifugiati africani in Europa. E’ per questo che ho sostenuto la posizione del presidente francese, Emmanuel Macron di arrivare a una de-escalation. Anche l’approccio del presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi mi sembra efficace a proposito del ruolo di garante del possibile accordo tra Russia e Ucraina".

In questo senso, osserva l’ex diplomatico, "la linea adottata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con la possibilità di far diventare l’Ucraina un paese neutrale, mi sembra andare nella buona direzione e può permettere di raggiungere un risultato ed evitare che la situazione si impantani. Anche la proposta ucraina di trattative separate sullo status della Crimea e del Donbass entro quindici anni mi sembra andare nella giusta direzione". Zelensky, rileva, "nonostante sia stato accolto inizialmente da molti con un certo disprezzo per il suo passato di attore ha dimostrato coraggio e di avere le qualità di un uomo di Stato".

Per Fédorovski "decidere di mettere Putin le spalle al muro sarebbe un errore capitale". Secondo l'ex diplomatico, infatti, c'è la necessità di arrivare a un negoziato "win-win" un po’ come è avvenuto con la crisi dei missili di Cuba nel 1962 tra il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy e il presidente dell’Unione Sovietica Nikita Krusciov. "Dopo giorni di tensioni hanno trovato una soluzione, e hanno salvato la faccia. E’ una soluzione di questo tipo che auspico", spiega l’ex diplomatico che è stato uno dei portavoce della Perestroika. "Auspicare un nuovo Afghanistan per Putin, come auspicano alcuni militari, penso sia una logica molto pericolosa. Chissà di cosa potrebbe essere capace Putin messo alle strette e le spalle al muro", sottolinea Fédorovski.

Di fronte a noi, sottolinea Fédorovski, "abbiamo tre scenari: una guerra mondiale, che purtroppo non può essere completamente esclusa; una situazione di blocco contro blocco che è già in atto e con una Russia che si allea alla Cina; un incontro tra Putin e Zelensky che permetta di trovare una soluzione a questa crisi. Lo spazio per arrivare a questa soluzione c’è ma bisogna agire molto rapidamente".

Per l'ex diplomatico, inoltre, "bisognerà prevedere un piano Marshall per la ricostruzione dell’Ucraina. Un piano che potrebbe rappresentare un simbolo della cooperazione paneuropea con la prospettiva di un ingresso dell’Ucraina nell’Ue. Bisogna dare una prospettiva e l’Ucraina potrebbe rappresentare il ‘trait d’union’ tra la Russia e l’Occidente".

Il rischio, se non si arriva ad un accordo, "è che la Russia si avvicini irreversibilmente alla Cina, all’India, all’Asia in generale. Gli europei pensano che Putin sia isolato. E’ ridicolo. C’è una grande parte del mondo che comprende la sua strategia: la Cina, l’India e una buona parte dei paesi africani. Dobbiamo essere lucidi. C’è la necessità di negoziare", conclude.

La vicenda su un possibile complotto degli oligarchi per sostituire Putin "è un’invenzione. Non sono loro che tengono Putin ma è lui che li tiene. E gli oligarchi sono odiati dal popolo russo. Quando sono arrivate le sanzioni contro gli oligarchi i russi erano contenti", sottolinea l'ex diplomatico evidenziando che comunque "la maggior parte dei russi auspica una soluzione pacifica".

Fédorovski tornando sulla decisione dell'inizio di marzo, che poi è stata ritirata, dell’università Bicocca di Milano di rimandare le lezioni sull’autore russo a causa della guerra in Ucraina, sottolinea che "l’annuncio del divieto alle lezioni su Fedor Dostoevskij è stato un regalo per la propaganda russa. E’ stata la prima informazione diffusa in quei giorni in Russia e nonostante il dietrofront il male era già fatto, la notizia era già stata ampiamente diffusa". L’opinione pubblica russa, sostiene l’ex diplomatico, "è favorevole ad una soluzione negoziata. I russi non amano la guerra" ma "non bisogna ferirli nel loro amor proprio come è successo per esempio con questa vicenda di Dostoevskij".