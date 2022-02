Ucraina, Farmindustria: "Boom costi, rischio carenza farmaci"

"L'aumento dei costi dell'energia si è riversato in maniera pesante sulle imprese e soprattutto" su quelle "che producono prodotti a basso costo". E' quanto spiega all'Adnkronos Salute è Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Tutto questo "sta comportando, come abbiamo appurato già da un'indagine sulle aziende, rischi di carenze importanti, che non sono tanto sui farmaci in sé, ma le vediamo soprattutto sui materiali di confezionamento, sullo stoccaggio, sulla logistica". "Questa è la preoccupazione, che potrebbe" comunque "portare a delle carenze di farmaci".