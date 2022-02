Ucraina, Fitoussi: "si rischia profonda recessione e aumento disuguaglianze"

La guerra in Ucraina avrà effetti sull'inflazione aumentando le disuguaglianze e probabilmente porterà ad una profonda recessione. Ad affermarlo all'Adnkronos è Jean-Paul Fitoussi, economista, docente emerito all’Istituto di studi politici di Parigi e all’Università Luiss Guido Carli di Roma. "Quello che sta succedendo - osserva l'economista- è qualcosa di molto grave che non era successo dagli anni '30 e non parlo della crisi economica ma della guerra. La posta in gioco supera di molto i problemi che conoscevano oggi ossia l'inflazione dovuta al Covid e probabilmente alla pandemia stessa. Esiste una probabilità, anche se spero scarsa, che si possa scatenare, nel caso in cui si verificassero circostanze particolari, una guerra mondiale nucleare. E una recessione paragonata a una guerra non è niente".

Per quanto riguarda le ripercussioni economiche la guerra in Ucraina, rileva Fitoussi, "aumenterà la carenza delle materie prime sia quelle energetiche che agricole. Anche perché in una situazione come questa i paesi che hanno le materie prime tenderanno a tenersele, ad aumentare i loro stoccaggi. Anche se i prezzi sono alti si cercherà di mantenere alti gli stoccaggi di gas e di petrolio piuttosto che cercare di vendere. E una reazione necessaria finalizzata a mantenere il più possibile l’autonomia del paese. E questo potrebbe capitare anche per quanto riguarda le materie prime agricole. Si rischia un effetto importante sul commercio internazionale che potrebbe essere simile al protezionismo".

I prezzi dell'energia, delle materie prime che servono all'industria e alle telecomunicazioni e degli alimentari, osserva l'economista, "aumenteranno e questo fenomeno avrà effetti diretti e indiretti sul potere d'acquisto delle famiglie e in particolare della famiglie più disagiate. E tutto questo accade in un contesto molto diverso rispetto agli anni '70 quando c'erano sindacati forti, lavoratori che ottenevano aumenti salariali importanti. Oggi i lavoratori non ottengono più aumenti salariali consistenti, è aumentata la precarietà".

In questo contesto, sottolinea Fitoussi, "aumenteranno maggiormente le disuguaglianze. Un aumento del 10% del petrolio avrà ripercussioni pesanti su una parte della popolazione come i gilet gialli mentre per il 10% dei più ricchi avrà un effetto trascurabile. Anche per quanto riguarda gli altri consumi gli effetti saranno diversi tra le diverse categorie della popolazione, tra quelli più poveri e quelli più ricchi. Paniere di consumi diversi, tassi di inflazione diversi". In pratica, aggiunge, "crollerà il potere d'acquisto della maggioranza della popolazione".

Insomma, osserva l'economista, "rischiamo di aver un'inflazione forte e poi un periodo di grave recessione e più la crisi continuerà peggio sarà". E tutto questo in una situazione di fragilità. "Abbiamo perso due anni di crescita. Nel 2021 abbiamo recuperato quello che avevamo perso nel 2020 con la pandemia. Niente di più. Siamo ancora fragili e non abbiamo ancora avviato i piani di rilanci", sottolinea Fitoussi.

"L'aumento dei prezzi dell'energia e degli alimentari colpirà pesantemente l'industria e si estenderà su altri settori. Non abbiamo neanche la speranza che l'inflazione possa essere compensata da un aumento delle retribuzioni dei lavoratori e dei pensionati". Insomma, aggiunge, "avremo un problema di un'inflazione differenziata, di un calo del potere di acquisto e poi una recessione e nel miglior dei casi una stagflazione che però probabilmente non sarà sufficiente per contribuire a una riduzione dei prezzi dell'energia".