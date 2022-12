Ucraina, Floridia (M5s): "Dl armi? Ottenuto rispetto ruolo Parlamento ma resta nostro no"

Il primo decreto del governo Meloni per l'invio di armi in Ucraina non sarà appoggiato dal Movimento 5 Stelle. "Dopo mesi che chiedevamo che il Parlamento non fosse esautorato, e che ci fosse un dibattito sul nuovo invio di armi finalmente abbiamo ottenuto questo risultato. Ci sarà un dibattito parlamentare e la Meloni dovrà spiegare le strategie dell'Italia e cosa vorrà fare il suo governo su questo fronte - riferisce Barbara Floridia all'Adnkronos, capogruppo M5s al Senato - Detto questo la nostra posizione nel merito rimane sempre la stessa: dopo una fase iniziale dove le armi servivano per un meccanismo di legittima difesa del popolo ucraino in base all'articolo 51 delle Nazioni Unite, da mesi chiediamo che si lavori su un'escalation diplomatica. Il nostro sarà dunque un voto negativo".