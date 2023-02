Ucraina, forum sul QdS con la direttrice generale dell’Onu di Ginevra

La guerra in Ucraina è uno dei grandi temi internazionali al centro del Forum che il direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua, ha realizzato con la direttrice generale dell’Onu di Ginevra, Tatiana Valovaya. Un’esclusiva in edicola oggi sul QdS.

Sullo scontro che sta martoriando l’Est dell’Europa e danneggiando pesantemente la popolazione ucraina, Valovaya ha rimarcato gli sforzi avviati dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres – dal sostegno umanitario a sfollati e rifugiati fino ai negoziati per risolvere la crisi sul grano del Mar Nero – non senza evidenziare come purtroppo, allo stato attuale, sia estremamente difficile poter parlare di un’intesa per la pace nell’immediato futuro.

Nella lunga intervista, tanti altri argomenti e un focus dettagliato sul funzionamento della sede europea delle Nazioni Unite, la più grande dopo quella degli Stati Uniti, ospitata a New York. Per leggere tutta l’intervista, l’appuntamento è quindi fissato per oggi in edicola con il QdS e, online, sul QdS.it.