Ucraina, forze speciali Gb a Kiev per addestrare militari

''Le forze speciali britanniche'' si trovano in Ucraina per ''addestrare i militari locali a Kiev'' e nei dintorni della capitale a circa 50 giorni dall'inizio della guerra con la Russia. Lo scrive il Times citando i comandanti ucraini di due battaglioni che hanno spiegato di essere stati addestrati la scorsa settimana e quella precedente. Il capitano Yuriy Myronenko, il cui battaglione è di stanza a Obolon alla periferia settentrionale di Kiev, ha affermato che gli addestratori militari britannici sono venuti per istruire le nuove reclute e per insegnare loro l'uso dei Nlaw, missili anticarro che la Gran Bretagna ha consegnato a febbraio.

Un secondo comandante delle forze speciali ucraine, soprannominato "Skiff", ha detto che il 112esimo battaglione era stato addestrato dai militari britannici la scorsa settimana. "Erano bravi gli inglesi", ha detto il comandante, soprannominato "Bear". ''Ci hanno invitato a far loro visita quando la guerra sarà finita'', ha aggiunto.

Gli addestratori militari britannici sono stati inviati in Ucraina per la prima volta dopo l'invasione della Crimea, ma a febbraio sono tornati in patria per evitare un conflitto diretto con le forze russe.