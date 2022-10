"E' già successo con le unità di artiglieria per l'utilizzo dei cannoni Caesar"

La Francia addestrerà 2mila soldati ucraini sul suo territorio. Lo ha annunciato, in un'intervista a 'Le Parisien', il ministro della Difesa, Sébastien Lecornu, spiegando che l'addestramento durerà "diverse settimane" e ricordando che ci sono stati già addestramenti di unità di artiglieria ucraine in Francia per l'utilizzo dei cannoni Caesar.