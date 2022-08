Ucraina, G7 a Russia: "Zaporizhzhia torni sotto controllo Kiev"

I ministri degli Esteri del G7 hanno chiesto alla Russia di ''riconsegnare immediata all'Ucraina il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia'', la più grande d'Europa. In una nota si chiede inoltre che i tecnici ucraini che lavorano presso l'impianto ''devono essere in grado di portare avanti i loro compiti senza minacce o pressioni. E' il continuo controllo dell'impianto da parte della Russia che mette in pericolo la regione''.

I ministri degli Esteri del G7 sottolineano quindi che ''la Federazione russa deve immediatamente ritirare le sue truppe dai confini dell'Ucraina riconosciuti dalla comunità internazionale e rispettare il territorio e la sovranità dell'Ucraina''.