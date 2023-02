Ucraina, G7: "Sanzioni a Paesi che forniscono sostegno materiale a Russia per guerra"

I ministri degli Esteri del G7, in una dichiarazione congiunta alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, hanno avvertito che imporranno sanzioni contro quei Paesi che forniscono supporto militare alla Russia nel conflitto con l'Ucraina.

"I membri del G7 mantengono il loro impegno a mantenere e intensificare le sanzioni contro la Russia per limitare il suo sforzo bellico e contro gli Stati che forniscono sostegno materiale alla guerra illegale della Russia contro l'Ucraina", si legge nella dichiarazione congiunta. In questo modo, il G7 ha esortato le "terze parti" a smettere di "fornire assistenza all'esercito russo e alle sue forze affiliate, altrimenti dovranno affrontare gravi costi".

L'incontro, che ha visto la partecipazione anche del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha condannato gli attacchi russi contro i civili e le infrastrutture energetiche del Paese, e ha affermato che "non dovrebbe esserci impunità per i crimini di guerra". Inoltre, i membri del G7 hanno riaffermato la loro posizione per continuare a sostenere l'Ucraina, "inclusa la fornitura di assistenza militare e di difesa".