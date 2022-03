Si chiama 'Homes for Ukraine' il nuovo programma annunciato dal governo britannico per incentivare l'accoglienza dei rifugiati ucraini nel Regno Unito. Le persone che sceglieranno di ospitare gli ucraini in fuga dalla guerra nelle loro case riceveranno 350 sterline (418 euro) al mese, con l'impegno di ospitare queste persone per almeno sei mesi.