Ucraina, Gb invia missili a lungo raggio a Kiev. La replica di Mosca

Il ministro britannico della Difesa Ben Wallace ha confermato l'invio di missili a lungo raggio all'Ucraina, dopo che la notizia era stata anticipata dalla Cnn. "Oggi posso confermare la donazione britannica all'Ucraina di missili Storm Shadow", ha detto Wallace davanti ai deputati della Camera dei Comuni. Gli Storm Shadow sono missili "a lungo raggio, solo ad uso convenzionale, con capacità di colpire con precisione. La donazione di questi sistemi di difesa - ha affermato - dà all'Ucraina le migliori possibilità di difendersi contro la continua brutalità russa, specie la deliberata presa di mira delle infrastrutture civili ucraine, in violazione del diritto internazionale".

Fonti della Cnn riferiscono che Londra ha ottenuto da Kiev l'assicurazione che gli Storm Shadow verranno utilizzati contro obiettivi in territorio ucraino occupato. Ciò significa che non possono essere lanciati nel territorio russo. Ma va anche sottolineato che Londra ha più volte citato la Crimea come parte del territorio sovrano dell'Ucraina.

La Russia risponderà in modo "adeguato" all'invio in Ucraina dei missili a lungo raggi, l'avvertimento arrivato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha parlato di uno sviluppo "molto negativo": "Questo richiederà una risposta adeguata da parte dei nostri militari, che, naturalmente, da un punto di vista militare, prenderanno decisioni appropriate in questo contesto".