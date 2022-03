Ucraina, generale Graziano: "Può diventare Vietnam per Russia"

"Stiamo affrontando una crisi impegnativa di lunga durata in cui speriamo in una situazione diplomatica". Così il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell'Unione europea, intervistato sulla guerra tra Ucraina e Russia durante la puntata di stasera di Piazza Pulita su La7.

Graziano ha poi affermato che "la marcia per la difesa comune europea ha ripreso con vigore. L'aggressione russa ad un Paese sovrano è un atto orribile. Il bombardamento di Mariupol dimostra che si è passati all'attività indiscriminata", ha osservato.

"Possibile che l'Ucraina continui la resistenza, che questo possa diventare una sorta di Vietnam russo. Non credo che il governo e popolo ucraini accettino le condizioni di Putin, perché sono disonorevoli e perché sono uno stato sovrano. Quindi l'eventuale cessazione delle ostilità per l'occupazione e non per una pace onorevole potrebbe generare una situazione di guerriglia o di contrapposizione permanente per i prossimi vent'anni", ha proseguito il generale Claudio Graziano. "Questo è importante anche capire quando si danno le armi, che non aumenta il rischio per la popolazione perché questa combatterà", aggiunge Graziano.