Ucraina, "generale Gerasimov in Donbass nei giorni scorsi"

Lo affermano fonti del Pentagono: "Non sappiamo se capo di Stato Maggiore russo sia ancora lì e se sia ferito"

"Sappiamo che è stato in Donbass per diversi giorni la scorsa settimana, non sappiamo se sia ancora lì". Fonti del Pentagono confermano così che il capo dello Stato Maggiore russo, il generale Valery Gerasimov si è recato sul fronte, senza specificare quali tipo di informazioni di intelligence sia stata raccolta.

Riguardo invece alle notizie, rilanciata da diverse fonti ucraini, riguardanti il fatto che Gerasimov sarebbe rimasto ferito mentre era in Ucraina, le fonti del Pentagono, citate dalla Cnn, affermano di "non avere indicazioni riguardo al fatto sia ferito".