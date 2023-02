Ucraina, Germania: "Abbiamo prove di crimini di guerra"  

La Germania ha raccolto prove di crimini di guerra in Ucraina: lo ha detto - ripreso dal Guardian - il procuratore generale tedesco Peter Frank in un'intervista al giornale tedesco Welt am Sonntag nella quale ha sottolineato che esistono le premesse per un processo a livello internazionale. "Attualmente - ha aggiunto il procuratore - ci stiamo concentrando sulle uccisioni di massa a Bucha e sugli attacchi contro le infrastrutture civili ucraine".

MARIUPOL - Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, ha riferito che nell'ultima settimana il numero di soldati russi a Mariupol è aumentato fino a 15mila unità, precisando che la maggior parte è di stanza nei villaggi della regione. "Complessivamente, possiamo parlare di circa 30mila occupanti, concentrati a Mariupol e nella regione", ha scritto il funzionario su Telegram.

STATO MAGGIORE UCRAINO - Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito di aver colpito basi temporanee delle truppe russe almeno otto volte e ha anche preso di mira un punto di controllo. Le forze ucraine hanno abbattuto quattro droni di tipo Orlan-10 e hanno colpito il sistema di lanciafiamme pesante russo TOS-1, si legge in un comunicato.

Nell'ultimo giorno, l'esercito ucraino ha respinto gli attacchi russi vicino a nove insediamenti, tra cui Hrekivka, Nevske, Kreminna e Dibrova nell'oblast di Luhansk, nonché Verkniokamianske, Krasna Hora, Paraskoviivka, Bakhmut e Ivanivske nell'oblast di Donetsk.

Lo stato maggiore ha anche riferito che l'esercito russo ha lanciato tre missili, 20 attacchi aerei e oltre 90 attacchi con lanciarazzi multipli contro l'Ucraina, prendendo di mira le infrastrutture civili nelle regioni di Kharkiv e Mykolaiv, provocando vittime.