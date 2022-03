Ucraina, Giletti: "Lucarelli? Al meglio quando alza le palette a Ballando con le Stelle"

Il conduttore di 'Non è L'Arena' all'Adnkronos replica alle accuse della giornalista

''Credo che la Lucarelli esprima il suo meglio quando alza le palette a 'Ballando con le Stelle'. Non merita nessun altro tipo di commento''. Così Massimo Giletti, raggiunto a Odessa dall’Adnkronos, replica alle accuse di Selvaggia Lucarelli che su Twitter ha criticato la sua diretta di ieri sera accusandolo di aver registrato la prima parte del programma perché dalle 20 era in vigore il coprifuoco e di aver trasformato la guerra ''in set di un film di serie B''.

(di Alisa Toaff)