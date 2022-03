Ucraina: giovani italiani assistono profughi in Moldavia, 'qui per dare supporto'

Giovani in prima fila per assistere e sostenere la popolazione ucraina in fuga dalla guerra. Medici, psicologi, protection expert, logisti, a volte under 30, partiti dall'Italia alla volta della Moldavia per sostenere i profughi in fuga. La più giovane, in missione con l'organizzazione umanitaria Intersos, è Daniela, una social worker di 23 anni. E c'è chi come Giulia, 29 anni, dopo Tijuana in Messico al confine con gli Usa, è partita per occuparsi dei più vulnerabili come protection expert. "Sono originaria di Siret in Romania, città al confine con l'Ucraina e sono qui per dare il mio supporto nella parte di mediazione", racconta all'Adnkronos Daniela Ionita entrata nell'organizzazione come servizio civile e ora in Moldavia per l'emergenza, alla sua prima esperienza all'estero.

"L'età media dei nostri operatori in questa missione è di 30 anni, al momento siamo in dieci e altre persone arriveranno per altri progetti che abbiamo avviato in questi giorni - spiega all'Adnkronos Chiara De Stefano di Intersos - In questo momento siamo presenti nella zona Sud-Est della Moldavia e lavoriamo su due valichi di frontiera: a Palanca, che dista circa due ore di macchina da Odessa, dove siamo impegnati in attività di 'protection', l'individuazione dei bisogni, con informazioni, tra l'altro, su trasporti e assistenza legale, e a Tudora dove siamo presenti anche con attività socio-sanitarie con una clinica mobile per dare un primo soccorso a chi attraversa la frontiera, pronti a dare anche un supporto psicologico".

E a breve "arriverà anche un veterinario - spiegano da Intersos - le famiglie in fuga, i bambini non hanno voluto sperarsi dai loro animali domestici, sono il loro piccolo conforto e noi cercheremo di aiutarli".